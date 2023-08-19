Фемке Бол упала в смешанной эстафете 4х400, Нидерланды дисквалифицированы

На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Будапеште (Венгрия) во время эстафеты 4х400 была дисквалифицирована команда Нидерландов из-за падения Фемке Бол.

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Одна из фавориток турнира бегунья из Нидерландов Фемке Бол в смешанной эстафете 4 по 400 метров в финишных клетках упала, затем поднялась и даже добралась до финиша третьей, однако команда Нидерландов была дисквалифицирована.

При падении спортсменка бросила палочку на финиш, которая перелетела данную линию, а лишь потом Бол пересекла финишную полоску, хотя была обязана преодолеть её с палочкой в руках.

Победителем данного забега стала команда США, установив мировой рекорд, вторыми пришли спортсмены из Великобритании, третьи – чешские легкоатлеты.