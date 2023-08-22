Кубинская прыгунья в воду отметила атмосферу дружбы на фестивале в Екатеринбурге

"Мне очень нравится в России, я уже не первый раз сюда приезжаю. Я была в Казани, Саратове, теперь приехала в Екатеринбург. Мне все очень здесь нравится, как тут все организовано, хочу отметить атмосферу дружбы, которая царит на всех площадках фестиваля. В России очень добрые люди, здесь все к нам хорошо относятся", - сказала Наварро.