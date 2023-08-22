Губерниев назвал Исинбаеву "гордостью России"

Губерниев: Исинбаева — гордость России
Российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на решение правительства Дагестана вернуть махачкалинскому стадиону имени Елены Исинбаевой название «Труд».
«Исинбаева была и есть герой спорта и гордость России. Как к человеку, к ней можно относиться как угодно, дело каждого. Но её спортивные заслуги перед всей страной и перед всей планетой не отнять. Руководство Дагестана несколько поторопилось с таким решением», — цитирует Губерниева Sport24.
Комментатор заявил, что к переезду прыгуньи к Испанию можно относиться по-разному, ведь «в XXI веке человек живёт там, где хочет».
Ранее Губерниев рассказал, какой мужчина подойдёт фигуристке Алине Загитовой. «На стиле, на сексе», — кратко отметил Дмитрий.