Губерниев назвал Исинбаеву "гордостью России"

«Исинбаева была и есть герой спорта и гордость России. Как к человеку, к ней можно относиться как угодно, дело каждого. Но её спортивные заслуги перед всей страной и перед всей планетой не отнять. Руководство Дагестана несколько поторопилось с таким решением», — цитирует Губерниева Sport24.