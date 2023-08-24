Пловец из Афганистана Мир Абдул Варен Карими не смог финишировать на дистанции 50 метров вольным стилем на Международном фестивале университетского спорта в Екатеринбурге. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Инцидент произошел на предварительных соревнованиях. К спортсмену в воду прыгнул человек с борта и помог выбраться из бассейна, после чего Карими унесли на носилках.

На Международном фестивале университетского спорта проводятся соревнования по 14 видам спорта — бадминтону, баскетболу 3x3, боксу, волейболу, дзюдо, мини-футболу, настольному теннису, плаванию, прыжкам в воду, самбо, спортивной борьбе, теннису, тхэквондо, художественной гимнастике.