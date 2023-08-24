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Иностранный пловец не смог доплыть до финиша на фестивале университетского спорта

Пловец из Афганистана Мир Абдул Варен Карими не смог финишировать на дистанции 50 метров вольным стилем на Международном фестивале университетского спорта в Екатеринбурге. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Инцидент произошел на предварительных соревнованиях. К спортсмену в воду прыгнул человек с борта и помог выбраться из бассейна, после чего Карими унесли на носилках.

На Международном фестивале университетского спорта проводятся соревнования по 14 видам спорта — бадминтону, баскетболу 3x3, боксу, волейболу, дзюдо, мини-футболу, настольному теннису, плаванию, прыжкам в воду, самбо, спортивной борьбе, теннису, тхэквондо, художественной гимнастике.

Фестиваль завершится 31 августа.

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