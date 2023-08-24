Дзюдоистку не допустили до схватки из-за отказа снять хиджаб

Иранскую дзюдоистку Сабзкар Марзие, которая выступает в весовой категории свыше 78 кг, не допустили к выходу на татами из-за отказа снять хиджаб во время Международного фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу мероприятия.
«Иранская дзюдоистка не была допущена до схватки по причине того, что отказалась снять хиджаб перед выходом на татами. В правилах IJF есть запрет на борьбу в хиджабах, это травмоопасно», — сообщили в пресс-службе.
На Международном фестивале университетского спорта проводятся соревнования по 14 видам спорта — бадминтону, баскетболу 3x3, боксу, волейболу, мини-футболу, дзюдо, плаванию, прыжкам в воду, самбо, настольному теннису, теннису, спортивной борьбе, тхэквондо, художественной гимнастике.
Фестиваль завершится 31 августа.