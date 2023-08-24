Российская пловчиха снялась топлес

Пловчиха Егорова опубликовала фото с отдыха
Российская пловчиха Анна Егорова опубликовала в сториз Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографию с отдыха. Девушка позирует топлес на фоне скал.
«Жарко», — подписала пост 25-летняя спортсменка.
Егорова — уроженка Калининграда. Она выступает за сборную России с 2017 года.
В мае 2021 года на чемпионате Европы в Будапеште Егорова на дистанции 4 по 200 метров вольным стилем завоевала бронзовую медаль в составе смешанной эстафетной команды. На дистанции 800 метров вольным стилем также стала бронзовым призером, показав время 8:26,56. На дистанции 400 метров вольным стилем Анна завоевала серебряную медаль.
Спортсменка живет и тренируется во Франции.
До этого Международная федерация плавания (FINA) запретила российским и белорусским пловцам выступать на соревнованиях под своей эгидой даже под нейтральным флагом в марте 2022 года.