Российская пловчиха снялась топлес

Российская пловчиха Анна Егорова опубликовала в сториз Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографию с отдыха. Девушка позирует топлес на фоне скал.

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«Жарко», — подписала пост 25-летняя спортсменка.

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Егорова — уроженка Калининграда. Она выступает за сборную России с 2017 года.

В мае 2021 года на чемпионате Европы в Будапеште Егорова на дистанции 4 по 200 метров вольным стилем завоевала бронзовую медаль в составе смешанной эстафетной команды. На дистанции 800 метров вольным стилем также стала бронзовым призером, показав время 8:26,56. На дистанции 400 метров вольным стилем Анна завоевала серебряную медаль.

Спортсменка живет и тренируется во Франции.