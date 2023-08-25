Полиция Франции опасается протестных акций на Олимпиаде-2024 в Париже. Ожидается, что активисты могут попасть в ряды волонтеров
Полиция Франции опасается протестных акций во время Олимпиады-2024 в Париже.
По информации Europe 1, активисты, выступающие против проведения соревнований, намерены проникнуть в ряды волонтеров и помешать организации Игр. Это вызывает беспокойство французской жандармерии.
Отмечается, что речь идет в том числе об экоактивистах. Всего организаторы намерены привлечь 45 тысяч волонтеров – на данный момент уже подано 300 тысяч заявок.
«Группы, настроенные против олимпийского движения, призывают своих сторонников записываться в волонтеры. Цель: либо в последний момент отказаться от участия и нарушить организацию, либо даже саботировать мероприятие изнутри – путем проникновения в систему логистики», – пишет Europe 1, ссылаясь на служебную записку жандармерии.
Отмечается, что группы активистов намерены воспользоваться освещением Олимпиады в международных СМИ для «продвижения своих идей» и «очернения имиджа Франции».
Летние Олимпийские игры пройдут в Паиже с 26 июля по 11 августа 2024 года.
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Полиция Франции опасается протестных акций на Олимпиаде-2024 в Париже. Ожидается, что активисты могут попасть в ряды волонтеров
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