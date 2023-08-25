Джокович и Месси встретились в США
Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси встретился в США с известным сербским теннисистом Новаком Джокавичем.
«Какая ночь», — написал совладелец клуба МЛС Хорхе Мас в социальной сети, сопроводив сообщение фотографией.
Соцсети
В настоящий момент 36-летний Джокович активно готовится к старту Открытого чемпионата США по теннису. Турнир стартует в Нью-Йорке 28 августа.
Приход 35-летнего Месси из «Пари Сен-Жермен» в «Интер Майами» стал крупнейшим подписанием в 27-летней истории МЛС, с которым может сравниться только подписание Дэвида Бекхэма.
Победитель чемпионата мира 2022 года перебрался в клуб МЛС этим летом из «Пари Сен-Жермен». В августе Месси выиграл Кубок лиг с «Интер Майами», это его 44-й трофей в карьере.