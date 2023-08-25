22-летний бельгийский велогонщик скончался после аварии на тренировке

«Мы опустошены потерей нашего велогонщика. Тейл показал серьёзный прогресс в этом году, и мы верили в его потенциал. Переход в профессиональную команду был логичным выбором. К сожалению, он никогда не станет профессионалом, и мы всегда будем помнить его как талантливого молодого гонщика и приятного, дружелюбного парня. Мы выражаем глубочайшие соболезнования семье Тейла и его близким», — сказал генеральный директор команды Стефан Эло.