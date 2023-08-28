Велогонщик сбил болельщицу на финише третьего этапа «Вуэльты»

Бельгийский велогонщик Ремко Эвенепул сбил одну из болельщиц после победного финиша на третьем этапе многодневки «Вуэльта Испании». Данный инцидент попал в телевизионную трансляцию.

Третий этап многодневки состоялся 28 августа в Аринсале. Во время финиша бельгийский спортсмен не успел вовремя затормозить, в результате чего совершил наезд на женщину, находившуюся рядом с трассой.

Эвенпул упал с велосипеда, перевернувшись через руль. Бельгиец получил травмы, он разбил лицо в кровь. О повреждениях, полученных болельщицей пока не сообщается.