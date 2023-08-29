Пловчиха Егорова опубликовала фото в купальнике у бассейна

Призер чемпионата Европы по плаванию Анна Егорова в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опубликовала фотографию в розовом купальнике на фоне бассейна.

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Спортсменка сообщила, что возвращается к тренировкам после отпуска. Также она выразила надежду, что сможет принять участие в Олимпийских играх — 2024 в Париже.

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В мае 2021 года на чемпионате Европы в Будапеште Егорова на дистанции 4 по 200 метров вольным стилем завоевала бронзовую медаль в составе смешанной эстафетной команды. На дистанции 800 метров вольным стилем также стала бронзовым призером, показав время 8:26,56. На дистанции 400 метров вольным стилем Анна завоевала серебряную медаль.

Олимпиада в столице Франции пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.