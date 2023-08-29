Российские бадминтонисты вернутся на международные турниры

Всемирная федерация бадминтона (BWF) допустит россиян и белорусов к соревнованиям. Об этом сообщается на сайте организации.

Спортсмены смогут вернуться к выступлению на соревнованиях в нейтральном статусе 26 февраля 2024 года. Отмечается, что в сентябре 2023-го россияне и белорусы смогут начать подавать заявки на участие в турнирах, после чего в их отношении будет проведена комплексная проверка, в том числе антидопинговая.