«Я начала плакать еще на дорожке. Потом выхожу, иду в угол и так просто бросаю вещи, мне кажется, это никто не видел, кроме моего тренера, падаю на колени и просто начинаю рыдать и кричать. Не помню, когда в жизни я так плакала. Очень сильно кричала, из меня все выходило.



И я просто плакала, потому что я выхожу, борюсь, но у нас всех горе. Вот так, минут пять, я нон-стопом кричала», — сказала Харлан.