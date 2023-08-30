Журова прокомментировала ситуацию с исчезновением Горбачевой

«Всё произошедшее — стандартная практика для родителей подростка. Протест у всех выражается по-разному. Мне кажется, Алине покажут, какой шум она навела, и как за неё все переживали. Слава Богу, что она нашлась!



На месте её родителей я бы показала ей всё, что писали в СМИ и соцсетях, насколько люди искренне за неё переживали. Возможно, она хотела почувствовать, что она нужна. В этом возрасте тебе кажется, что тебя совсем никто не любит. Особенно, когда ты постоянно тренируешься, а у твоих подруг уже есть какая-то личная жизнь.



Останется ли она с тренером? Считаю, что родители сядут, поговорят и всё решат. Надо услышать девочку и её желания. Всё хорошо, что хорошо кончается», — приводит слова Журовой «Спорт-экспресс».