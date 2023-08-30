Журова прокомментировала ситуацию с исчезновением Горбачевой

Журова отреагировала на успешные поиски фигуристки Горбачёвой
16-летняя россиянка напугала не только родных и близких.
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы РФ Светлана Журова отреагировала на новость о нахождении фигуристки Алины Горбачёвой. Накануне стало известно, что Горбачева 28 августа пропала в Москве.
«Всё произошедшее — стандартная практика для родителей подростка. Протест у всех выражается по-разному. Мне кажется, Алине покажут, какой шум она навела, и как за неё все переживали. Слава Богу, что она нашлась!
На месте её родителей я бы показала ей всё, что писали в СМИ и соцсетях, насколько люди искренне за неё переживали. Возможно, она хотела почувствовать, что она нужна. В этом возрасте тебе кажется, что тебя совсем никто не любит. Особенно, когда ты постоянно тренируешься, а у твоих подруг уже есть какая-то личная жизнь.
Останется ли она с тренером? Считаю, что родители сядут, поговорят и всё решат. Надо услышать девочку и её желания. Всё хорошо, что хорошо кончается», — приводит слова Журовой «Спорт-экспресс».
Вечером 29 августа прокуратура Москвы сообщила, что сумела установить местонахождение 16-летней фигуристки. Горбачёву нашли в кинотеатре одного из торговых центров. Отмечается, что в настоящее время жизни и здоровью юной россиянки ничего не угрожает.