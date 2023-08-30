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РФ перешла в Азиатскую федерацию тхэквондо

Россию приняли в состав Азиатской федерации тхэквондо ITF. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тхэквондо ITF РФ.

Россия перешла в Азиатскую федерацию тхэквондо
© РИА Новости

По данным телеканала, соответствующее решение было принято голосованием на конгрессе Международной федерации тхэквондо ITF. Таким образом Россия стала 34-й страной-членом Азиатской федерации тхэквондо ITF. Также в ходе конгресса был выбран вице-президент Международной федерации тхэквондо ITF. Им стал Юрий Калашников.

В 2024 году РФ примет участие в чемпионате Азии. Он пройдет в Индии.

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