Иран дисквалифицировал штангиста за рукопожатие с израильтянином
Иранский штангист Мостафа Раджаи был пожизненно дисквалифицирован после того, как на подиуме пожал руку атлету из Израиля Максиму Свериски. Об этом пишет Aljazeera.
По данным портала, спортсмен занял второе место в своей категории на чемпионате мира по тяжелой атлетике в Польше.
На пьедестал почета Раджаи поднялся с иранским флагом на плечах. В ходе церемонии награждения он пожал руку соперникам, а затем сфотографировался с ними.
Федерация тяжелой атлетики осудила поступок атлета и пожизненно дисквалифицировала его. Кроме того, был наказан капитан сборной Хамид Салехиния - его отстранили от поста.
Напомним, что Тегеран строго запрещает контакты с израильтянами. На фоне этого иранские спортсмены отказываются выступать на соревнованиях, в которых принимают участие израильские спортсмены.