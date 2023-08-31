Листунова выиграла Кубок РФ по спортивной гимнастике в личном многоборье

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Виктория Листунова стала победительницей Кубка России в личном многоборье. Соревнования проходят на федеральной территории Сириус.

Листуновой 18 лет, на Олимпийских играх в Токио она завоевала золотую медаль в командных соревнованиях. Спортсменка является победительницей чемпионата Европы 2021 года в личном многоборье.