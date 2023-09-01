Самая красивая американская гимнастка показала фигуру в купальнике

«С тех пор, как я снялась для Sports Illustrated, ко мне подходят 12-летние подростки и их папы. Они просят сфотографироваться и автограф. Иногда ко мне подходят люди постарше. Они говорят, что это для собаки брата сестры подруги их дочери», — сказала Данн в подкасте Full Send.