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Американская гимнастка Данн показала фигуру в купальнике

Американская гимнастка Оливия Данн поделилась с подписчиками фото в купальнике.

Самая красивая американская гимнастка показала фигуру в купальнике
© globallookpress.com

На снимке она позирует на яхте в черном купальнике.

Соцсети

Спортсменка никогда не выступала на высоком уровне, а основной доход у нее состоит из рекламы в соцсетях.

В одном из интервью Данн призналась, что к ней часто подходят фанаты с просьбой сфотографироваться.

«С тех пор, как я снялась для Sports Illustrated, ко мне подходят 12-летние подростки и их папы. Они просят сфотографироваться и автограф. Иногда ко мне подходят люди постарше. Они говорят, что это для собаки брата сестры подруги их дочери», — сказала Данн в подкасте Full Send.

Она учится в Луизианском университете и выступает за это образовательное учреждение на различных соревнованиях.

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