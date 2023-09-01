Самая красивая американская гимнастка показала фигуру в купальнике

Американская гимнастка Данн показала фигуру в купальнике
Американская гимнастка Оливия Данн поделилась с подписчиками фото в купальнике.
На снимке она позирует на яхте в черном купальнике.
Соцсети
Спортсменка никогда не выступала на высоком уровне, а основной доход у нее состоит из рекламы в соцсетях.
В одном из интервью Данн призналась, что к ней часто подходят фанаты с просьбой сфотографироваться.
«С тех пор, как я снялась для Sports Illustrated, ко мне подходят 12-летние подростки и их папы. Они просят сфотографироваться и автограф. Иногда ко мне подходят люди постарше. Они говорят, что это для собаки брата сестры подруги их дочери», — сказала Данн в подкасте Full Send.
Она учится в Луизианском университете и выступает за это образовательное учреждение на различных соревнованиях.
Газета.Ru: главные новости