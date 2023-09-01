Киев обратился с жалобой в МОК из-за бездействия FIE в деле Харлан
Федерация фехтования Украины подала официальную жалобу в МОК на бездействие Международной федерации фехтования (FIE) в ситуации с украинской саблисткой Ольгой Харлан. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу украинской организации.
В пресс-службе пояснили, что ФФУ обратилась с жалобой на действия FIE, «которые нарушают устав и кодекс этики МОК».
В ФФУ отметили, что это обращение стало продолжением борьбы, начатой после дисквалификации Харлан после поединка с российской спортсменкой.
Украинская федерация также включила в текст обращения жалобу на то, что FIE игнорирует все предшествующие запросы ФФУ.
В пресс-службе резюмировали, что федерация ждет скорую и справедливую реакцию МОК на обращение.
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