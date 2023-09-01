Киев обратился с жалобой в МОК из-за бездействия FIE в деле Харлан

Федерация фехтования Украины подала официальную жалобу в МОК на бездействие Международной федерации фехтования (FIE) в ситуации с украинской саблисткой Ольгой Харлан. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу украинской организации.

В пресс-службе пояснили, что ФФУ обратилась с жалобой на действия FIE, «которые нарушают устав и кодекс этики МОК».

В ФФУ отметили, что это обращение стало продолжением борьбы, начатой после дисквалификации Харлан после поединка с российской спортсменкой.

Украинская федерация также включила в текст обращения жалобу на то, что FIE игнорирует все предшествующие запросы ФФУ.