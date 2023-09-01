Объяснено, почему российских гребцов не допустили до ЧМ в Дании

Российских гребцов не допустили до ЧМ в Дании из-за соображений безопасности
Том Фаурсхоу, президент Федерации гребли на каноэ Дании, заявил, что организаторы чемпионата мира по марафонской гребле на каноэ не допустили на турнир спортсменов из России и Белоруссии из-за опасений по поводу их безопасности.
«У нас не было возможности принять их из-за опасений по поводу их безопасности. Такая же причина была на чемпионате мира по спринтерской гребле на каноэ», — приводит слова Фаурсхоу «РИА Новости» со ссылкой на Inside the Games.
Президент Федерации гребли на каноэ Дании отметил, что изначально датская федерация была против допуска россиян и белорусов к соревнованиям, но вынуждена соблюдать правила ICF.
Турнир пройдёт до 3 сентября.
Напомним, в апреле этого года Международная федерация каноэ (ICF) сообщила о допуске россиян и белорусов к соревнованиям в нейтральном статусе.