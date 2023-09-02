Спортсменов из России и Белоруссии допустили до ЧМ по борьбе

Объединенный мир борьбы (UWW) допустил 209 атлетов России и Белоруссии до участия в чемпионате мира. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу организации.

Решения о допуске принимались комиссией на основании отчетов о проверке, предоставленных независимой частной разведывательной службой.

По данным агентства, на проверку были поданы анкеты 235 человек, как спортсменов, так и сопровождающего персонала. 26 из них были « признаны неприемлемыми из-за активной поддержки СВО, либо принадлежности к военным или органам национальной безопасности».