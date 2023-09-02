Олимпийская чемпионка Мельникова выиграла Кубок России в опорном прыжке

Олимпийская чемпионка гимнастка Мельникова выиграла Кубок России в опорном прыжке
Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова одержала победу в соревнованиях в опорном прыжке на Кубке России. Соревнования проходят на федеральной территории Сириус.
Мелникова показала результат 13,649 балла. Второе место заняла Алина Шклокова (13,583 балла), третье - олимпийская чемпионка Виктория Листунова (13,533).
Ранее в субботу были также разыграны медали в вольных упражнениях у мужчин. Лучший результат показал белорус Егор Шарамков (14,733), лучшим из россиян стал олимпийский чемпион Токио Никита Нагорный (14,266). Оба спортсмена получат золотые награды.
Мельниковой 23 года. На Олимпиаде в Токио она выиграла золото командного турнира и две бронзовые медали в личном многоборье и в вольных упражнениях. Россиянка является абсолютной чемпионкой мира 2021 года.
Российские и белорусские гимнасты были лишены возможности выступать на международных стартах в марте 2022 года из-за ситуации на Украине.