Винер: «Я считаю, что Олимпийские игры себя изжили»

— Нужно бороться и побеждать за родину, за маму, за тренеров, за город, в котором родилась. Это сумасшедшая ответственность. Сама чувствую её и детям внушаю. Теперь хотят, чтобы мы выступали без гимна, флага, я очень возражаю, чтобы были эти соревнования, да еще и с трансгендерами. Я считаю, что Олимпийские игры себя изжили. Мы будем развивать свое на полях БРИКС, ШОС. В следующем году будет «Кубок дружбы». Такие же деньги будут платить за медали. Наши ОИ, 137 стран заявились, альтернатива появляется, — передает слова Винер корреспондент «Матч ТВ»