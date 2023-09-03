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Ирина Винер заявила об «изживших себя Олимпийских играх с трансгендерами»

Россия должна проигнорировать Олимпиаду из-за участия в ней трансгендеров и нарушения заветов Пьера де Кубертена. Необходимо создавать альтернативные соревнования, отвечающие российским ценностям.

Ирина Винер заявила об «изживших себя Олимпийских играх с трансгендерами»
© РИА Новости

Так считает президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер, сообщает «Спорт-Экспресс».

Винер заявила, что России следует отойти от формата Олимпийских игр и создавать свои альтернативные соревнования.

«Олимпиада не отвечает идеям Пьера Кубертена, — «Быстрее! Выше! Сильнее!» и вне зависимости от политики, а также участия в Олимпиаде новой формации человека, под названием трансгендер», - сказала она.

Кроме того, по словам специалиста, спортсмены не могут выступать без флага и гимна.

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Винер добавила, что сейчас главная задача российских спортсменов - подготовка к «Играм Дружбы».

Ранее в МОК подтвердили отказ допустить российских спортсменов к Азиатским играм.

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