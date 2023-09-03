Индия может претендовать на проведение Олимпиады‑2036, заявил Томас Бах
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что Индия может принять Олимпийские игры в 2036 году.
Министр спорта Индии Анураг Тхакур в прошлом месяце подтвердил, что страна намерена подать заявку на проведение Олимпиады 2036. Бах поприветствовал такое предложение.
— Здесь наши двери и сердца широко открыты. Индия процветает и развивается, и страна сейчас активно занимается олимпийскими видами спорта. Индия может сыграть гораздо более важную роль в олимпийском движении, и олимпийское движение будет иметь такой же потенциал роста, как и Индия. Конечно, это очень приветствуется, — приводит слова Баха Inside the Games.
В Токио 2020 Индия собрала самую крупную делегацию в своей истории (124 человека) и показала свой лучший олимпийский результат, завоевав одну золотую, две серебряные и четыре бронзовые медали.
Ближайшая летняя Олимпиада пройдет в 2024 году в Париже. Четыре года спустя Игры примет Лос Анджелес, а в 2032 м соревнования пройдут в австралийском Брисбене. По крайней мере 10 стран выразили заинтересованность в проведении летних Игр через 13 лет, включая подтвержденные планы подать заявки со стороны Турции, Индонезии и Мексики.