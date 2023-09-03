Индия может претендовать на проведение Олимпиады‑2036, заявил Томас Бах

— Здесь наши двери и сердца широко открыты. Индия процветает и развивается, и страна сейчас активно занимается олимпийскими видами спорта. Индия может сыграть гораздо более важную роль в олимпийском движении, и олимпийское движение будет иметь такой же потенциал роста, как и Индия. Конечно, это очень приветствуется, — приводит слова Баха Inside the Games.