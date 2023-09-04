Тренер сборной России рассказала, кому из российских гимнасток нужен психолог

Российская гимнастка Алена Глотова безошибочно проходит контрольные тренировки, но на соревнованиях не может справиться с волнением, в таких случаях нужна помощь психолога. Об этом «Матч ТВ» заявила старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

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Глотовой 18 лет. На Кубке России, который прошел на федеральной территории Сириус, спортсменка заняла седьмое место в индивидуальном многоборье, стала восьмой в упражнении на разновысоких брусьях и девятой — на бревне.

— Ведете ли вы с молодежью разговоры о том, как не зазнаваться?

— На психологию мы обращаем внимание с теми, кому, как видим, нужна помощь психолога. Вот такая у нас есть Алена Глотова, пока других мы не видим.

— Что у нее?