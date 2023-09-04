Тренер сборной России рассказала, кому из российских гимнасток нужен психолог

Российская гимнастка Алена Глотова безошибочно проходит контрольные тренировки, но на соревнованиях не может справиться с волнением, в таких случаях нужна помощь психолога. Об этом «Матч ТВ» заявила старший тренер сборной России Валентина Родионенко.
Глотовой 18 лет. На Кубке России, который прошел на федеральной территории Сириус, спортсменка заняла седьмое место в индивидуальном многоборье, стала восьмой в упражнении на разновысоких брусьях и девятой — на бревне.
— Ведете ли вы с молодежью разговоры о том, как не зазнаваться?
— На психологию мы обращаем внимание с теми, кому, как видим, нужна помощь психолога. Вот такая у нас есть Алена Глотова, пока других мы не видим.
— Что у нее?
— Она просто несобранная. Тренируется великолепно, проходит контрольные тренировки на ура, но, выходя на соревнования, теряется. Что нужно? Психолог! Это было на чемпионате, это повторилось на Кубке. Мы уехали с «Круглого», она была идеально готова, а тут она в шестерку не попала, — сказала Родионенко «Матч ТВ».