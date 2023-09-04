Олимпийские комитеты стран Северной Европы вновь выступили против участия России в ОИ

Олимпийские и паралимпийские комитеты, а также национальные федерации стран Северной Европы провели заседание, на котором обсуждался вопрос возможного возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования. Об этом сообщается на сайте Олимпийского комитета Дании.

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Заседание проходило в Нууке (Гренландия, Дания). По итогам встречи страны направили повторное сообщение международному олимпийскому комитету и международному паралимпийскому комитету с просьбой не возвращать Россию и Беларусь на соревнования. Ранее они отправляли подобный запрос в феврале.