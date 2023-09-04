Летний чемпионат России по биатлону в Тюмени пройдет без зрителей

Чемпионат России по летнему биатлону пройдет без болельщиков в связи с реконструкцией «Жемчужины Сибири», сообщает пресс служба ЦСП Тюменской области.
Соревнования на базе областного центра зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» пройдут с 14 по 20 сентября.
— Соревнования будут проходить без присутствия зрителей в связи с реконструкцией объекта «Жемчужина Сибири» и подготовкой к зимнему спортивному сезону 2023/24, — говорится в сообщении.
Первые старты на чемпионате России состоятся 16 сентября в дисциплине «Роллеры. Спринт», 17 сентября участники посоревнуются в дисциплине «Роллеры. Эстафета», и завершится Альфа Банк чемпионат России 19 сентября дисциплиной «Роллеры. Гонка».