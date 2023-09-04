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Российским пловцам разрешили принимать участие в международных соревнованиях

Международная федерация плавания допустила до международных соревнований спортсменов из России и Белоруссии в нейтральном статусе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Российским пловцам разрешили принимать участие в международных соревнованиях
© РИА Новости

Отмечается, что россиянам и белорусам по-прежнему запрещено выступать дуэтом, а также в групповых стартах в синхронном плавании, водном поло, эстафетах и синхронных прыжках в воду.

«Индивидуальным нейтральным спортсменам будет разрешено участвовать только в соревнованиях, где время или результат определяются выступлениями одного спортсмена. Максимум одному нейтральному спортсмену из России и Белоруссии на соревнованиях будет разрешено участвовать на всемирных соревнованиях», – сообщили в федерации.

Ранее 209 спортсменов из России и Белоруссии были допущены до Чемпионата мира по борьбе.

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