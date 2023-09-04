Российским пловцам разрешили принимать участие в международных соревнованиях

«Индивидуальным нейтральным спортсменам будет разрешено участвовать только в соревнованиях, где время или результат определяются выступлениями одного спортсмена. Максимум одному нейтральному спортсмену из России и Белоруссии на соревнованиях будет разрешено участвовать на всемирных соревнованиях», – сообщили в федерации.