Российским пловцам разрешили принимать участие в международных соревнованиях
Международная федерация плавания допустила до международных соревнований спортсменов из России и Белоруссии в нейтральном статусе. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что россиянам и белорусам по-прежнему запрещено выступать дуэтом, а также в групповых стартах в синхронном плавании, водном поло, эстафетах и синхронных прыжках в воду.
«Индивидуальным нейтральным спортсменам будет разрешено участвовать только в соревнованиях, где время или результат определяются выступлениями одного спортсмена. Максимум одному нейтральному спортсмену из России и Белоруссии на соревнованиях будет разрешено участвовать на всемирных соревнованиях», – сообщили в федерации.
Ранее 209 спортсменов из России и Белоруссии были допущены до Чемпионата мира по борьбе.