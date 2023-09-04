Губерниев отреагировал на допуск World Aquatics россиян к соревнованиям
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на допуск World Aquatics российских атлетов до соревнований. Свое мнение по этому поводу он высказал в беседе со «Спорт-Экспресс».
Ранее World Aquatics допустил россиян до соревнований. При этом они смогут участвовать только в тех состязаниях, где время определяется результатом одного спортсмена. Кроме того они не должны поддерживать СВО.
По мнению Губерниева, такие критерии являются «издевательством».
В марте МОК рекомендовал международным спортивным организациям допустить к участию в соревнованиях в нейтральном статусе россиян, но лишь тех, кто не связан с ВС РФ и не поддерживает СВО.
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