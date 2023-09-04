$96.34+0.01104.61-0.33

Губерниев отреагировал на допуск World Aquatics россиян к соревнованиям

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на допуск World Aquatics российских атлетов до соревнований. Свое мнение по этому поводу он высказал в беседе со «Спорт-Экспресс».

Губерниев отреагировал на допуск World Aquatics россиян к соревнованиям
© РИА Новости

Ранее World Aquatics допустил россиян до соревнований. При этом они смогут участвовать только в тех состязаниях, где время определяется результатом одного спортсмена. Кроме того они не должны поддерживать СВО.

По мнению Губерниева, такие критерии являются «издевательством».

В марте МОК рекомендовал международным спортивным организациям допустить к участию в соревнованиях в нейтральном статусе россиян, но лишь тех, кто не связан с ВС РФ и не поддерживает СВО.

Главное о спорте
Больше новостей
Рамблер: главные новости