Губерниев высказался о заявлении Word Aquatics

«С моей точки зрения там абсолютная сегрегация. Запрещено даже появляться в микст-зоне. Там вообще всё запрещено. Мне хочется спросить ребят: а питаться можно спортсменам из Российской Федерации? Пить воду? Может, они им разрешат плавать в бассейне без воды?



С такими критериями участвовать смогут единицы, а тем ещё и визу не дадут. Ключевое слово — сегрегация, то есть ущемление по национальному признаку», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.