Скончался трехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Альберт Азарян

Трехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике в составе сборной СССР Альберт Азарян скончался в Ереване в возрасте 94 лет. Об этом на своей странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) написал президент Федерации гимнастики Армении Гагик Ваноян.