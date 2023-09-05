Нагорный сделал 18 сальто подряд на Кубке России

Олимпийский чемпион 2021 года Никита Нагорный сделал 18 сальто подряд в рамках телевизионного челленджа для канала «Матч ТВ». В перерыве между соревнованиями Кубка России по спортивной гимнастике несколько спортсменов, среди которых был Нагорный, поучаствовали в соревновании по наибольшему количеству сальто подряд.

В итоге результат Никиты Нагорного в 18 сальто подряд остался непревзойдённым. Ближайший преследователь Никиты — Мухаммаджон Якубов прыгнул сальто 10 раз. В итоге победа в соревновании и денежный приз достались Олимпийскому чемпиону.