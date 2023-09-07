Прокуратура инициировала проверку спортшколы после гибели велосипедисток в ДТП

Прокуратура проверит соблюдение требований действующего законодательства организацией, которая осуществляла грузовые перевозки на автомобиле участника ДТП, в результате которого погибло две велосипедистки.

Напомним, подростки школы олимпийского резерва из Сестрорецка передвигались на велосипедах по трассе «Скандинавия» в Ленинградской области в сопровождении легкового автомобиля. Водитель грузовика не справился с управлением и врезался в автомобиль. В результате аварии две ученицы школы скончались, ещё десять человек получили травмы разной степени тяжести.