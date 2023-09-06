Колобков поделился ожиданиями от работы Исинбаевой в МОК

«Жду от Исинбаевой, что она будет защищать не только интересы российских спортсменов, но и вообще всех – без какого-либо разделения по непонятным принципам. Отношение ко всем должно быть одинаковое.



Как вы знаете, всего 120 членов в комиссии, поэтому любой голос важен. Если активно работать, можно много добиться. Так что наличие даже одного человека в комиссии – уже плюс», – сказал бывший министр спорта России и олимпийский чемпион по фехтованию Павел Колобков.