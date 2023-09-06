Мамедов заявил, что российские фехтовальщики потеряли шансы отобраться на Олимпиаду
Российские фехтовальщики больше не смогут отобраться на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Об этом на заседании коллегии Минспорта заявил президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов.
"У нас нет единой позиции по этому вопросу, и если говорить о нашей федерации, то реалии таковы, что мы на Олимпиаду не можем отобраться никак. Во первых, прошло полгода отбора. Во-вторых, ведущие спортсмены не допущены", - сказал Мамедов.
10 марта конгресс Международной федерации фехтования разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении рекомендаций Международного олимпийского комитета.