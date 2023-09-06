Чехия назвала условия для выступлений российских спортсменов

Российские и белорусские спортсмены смогут выступать в Чехии, если формально они не представляют Россию или Беларусь, а являются игроками зарубежных клубов. Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала после сегодняшнего заседания правительства. При этом должен соблюдаться ряд условий. В частности, россияне и белорусы не должны каким-либо образом поддерживать специальную военную операцию на Украине во время своего возможного пребывания в Чехии.