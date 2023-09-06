Мамедов жестко высказался об отмене дисквалификации украинки Харлан

«В фехтовании завершение боя — это не счёт на табло, а пожатие рук. И когда произошла ситуация с Харлан, стало понятно, что в мире просто нет никакого международного спортивного права. Когда МОК сначала отменил чёрную карту, а это вообще то дисквалификация, и дал украинке олимпийскую лицензию, МОК тем самым наплевал на весь спорт», — сказал Мамедов на заседании коллегии министерства спорта.