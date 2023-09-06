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Стало известно число сменивших гражданство российских атлетов

Ряд российских атлетов по олимпийским видам спорта сменил гражданство, рассказал замминистра спорта РФ Алексей Морозов. Об этом пишет РИА «Новости».

Стало известно число сменивших гражданство российских атлетов
© globallookpress.com

«55 спортсменов у нас сменили гражданство по олимпийским видам, вместе с неолимпийскими - более ста», - уточнил Морозов.

Функционер отметил, что ведомство работает над тем, чтобы снизить количество случаев смены спортивного гражданства.

Морозов пояснил, что о желании спортсменов сменить гражданство стараются сразу же оповещать федерации.

Ранее сообщалось, что международная федерация борьбы допустила 209 спортсменов из России и Белоруссии до чемпионата мира.

В UWW заметили, что перед допуском атлеты прошли многофакторную проверку, в ходе которой специалисты тщательно изучили их анкеты и профили в соцсетях.

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