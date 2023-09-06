Стало известно число сменивших гражданство российских атлетов
Ряд российских атлетов по олимпийским видам спорта сменил гражданство, рассказал замминистра спорта РФ Алексей Морозов. Об этом пишет РИА «Новости».
«55 спортсменов у нас сменили гражданство по олимпийским видам, вместе с неолимпийскими - более ста», - уточнил Морозов.
Функционер отметил, что ведомство работает над тем, чтобы снизить количество случаев смены спортивного гражданства.
Морозов пояснил, что о желании спортсменов сменить гражданство стараются сразу же оповещать федерации.
Ранее сообщалось, что международная федерация борьбы допустила 209 спортсменов из России и Белоруссии до чемпионата мира.
В UWW заметили, что перед допуском атлеты прошли многофакторную проверку, в ходе которой специалисты тщательно изучили их анкеты и профили в соцсетях.