Стало известно число сменивших гражданство российских атлетов

Ряд российских атлетов по олимпийским видам спорта сменил гражданство, рассказал замминистра спорта РФ Алексей Морозов. Об этом пишет РИА «Новости».

«55 спортсменов у нас сменили гражданство по олимпийским видам, вместе с неолимпийскими - более ста», - уточнил Морозов.

Функционер отметил, что ведомство работает над тем, чтобы снизить количество случаев смены спортивного гражданства.

Морозов пояснил, что о желании спортсменов сменить гражданство стараются сразу же оповещать федерации.

Ранее сообщалось, что международная федерация борьбы допустила 209 спортсменов из России и Белоруссии до чемпионата мира.