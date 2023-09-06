Замминистра спорта РФ: мы пропустим большинство соревнований на Олимпиаде

Заместитель министра спорта РФ Алексей Морозов заявил, что в ведомстве есть понимание того, что отечественные споросмены пропустят соревнования в большинстве видов спорта на Олимпийских играх 2024 года, которые пройдут в Париже, передает РИА Новости.

«Мы понимаем, что большинство видов мы пропустим, но работаем над оставшимися видами и шансами выступить», — сказал Морозов.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. Некоторые федерации предлагают россиянам подписать декларации о нейтральности для участия в турнирах.