Тарасова высказалась о сохранении Исинбаевой места в комиссии спортсменов МОК
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала новость о сохранении Еленой Исинбаевой места в комиссии спортсменов МОК. Свое мнение об этом она высказала в беседе со «Спорт-Экспресс».
Тарасова назвала это нормальным, поскольку Исинбаева является «умным и образованным человеком».
«Она не будет обижаться на все, что про нее говорили в СМИ», — добавила она.
Ранее стало известно, что двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом сохранила свое место в составе комиссии спортсменов МОК. Спортсменка является членом комитета с 2016 года.
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