В WADA прокомментировали претензии к Французскому антидопинговому агентству
Во всемирном антидопинговом агентстве (WADA) назвали претензии к Французскому антидопинговому агентству (AFLD) «нормальным процессом». Об этом сообщает РИА «Новости».
«WADA является глобальным руководящим органом по борьбе с допингом в спорте, значительная часть нашей работы заключается в обеспечении последовательного и справедливого применения Всемирного антидопингового кодекса всеми подписавшими его сторонами в отношении всех спортсменов. Без такой последовательности во всем мире не может быть гармоничной антидопинговой системы», – сообщили в организации.
Там также добавили, что обеспечение деятельности WADA поддерживается законами всех стран мира, включая Францию. «Если у WADA возникают опасения, что какая-либо из стран, подписавших Кодекс, не выполняет своих обязательств, оно будет выступать от имени спортсменов, чтобы обеспечить последовательность и справедливость. Письмо, направленное WADA в AFLD, является частью этого нормального процесса», – добавили в агентстве.
Напомним, что ранее WADA обвинило AFLD в принятии не соответствующих всемирному антидопинговому кодексу решений, а также заявило о планах начать расследование деятельности французского агентства. По итогам этого расследования французов могут дисквалифицировать с международных соревнований, а также запретить Франции проводить международные спортивные состязания.