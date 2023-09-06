В WADA прокомментировали претензии к Французскому антидопинговому агентству

«WADA является глобальным руководящим органом по борьбе с допингом в спорте, значительная часть нашей работы заключается в обеспечении последовательного и справедливого применения Всемирного антидопингового кодекса всеми подписавшими его сторонами в отношении всех спортсменов. Без такой последовательности во всем мире не может быть гармоничной антидопинговой системы», – сообщили в организации.

Там также добавили, что обеспечение деятельности WADA поддерживается законами всех стран мира, включая Францию. «Если у WADA возникают опасения, что какая-либо из стран, подписавших Кодекс, не выполняет своих обязательств, оно будет выступать от имени спортсменов, чтобы обеспечить последовательность и справедливость. Письмо, направленное WADA в AFLD, является частью этого нормального процесса», – добавили в агентстве.