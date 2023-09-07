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В ДТП в Ленинградской области попали велогонщики школы‑интерната «Олимпийский резерв»

Участниками дорожно транспортного происшествия в Ленинградской области стали велогонщики школы интерната «Олимпийский резерв» города Сестрорецк.

В ДТП в Ленинградской области попали велогонщицы школы‑интерната «Олимпийский резерв»
© Прокуратура Ленинградской области

В среду стало известно, что водитель КАМАЗа совершил наезд на группу велогонщиков и легковой автомобиль сопровождения на 60 м километре автотрассы «Скандинавия». По данным ГУ МВД по Санкт Петербургу и Ленинградской области, погибли не менее двух человек. Главный тренер сборной России по велоспорту на шоссе Иракли Абрамян заявил «Матч ТВ», что тренировку проводила региональная команда, ее члены и стали участниками ДТП.

— Да, этот инцидент имеет отношение к нашей школе, — сказал «Матч ТВ» директор школы интерната Вячеслав Ванжин.