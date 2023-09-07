В ДТП в Ленинградской области попали велогонщицы школы‑интерната «Олимпийский резерв»

В среду стало известно, что водитель КАМАЗа совершил наезд на группу велогонщиков и легковой автомобиль сопровождения на 60 м километре автотрассы «Скандинавия». По данным ГУ МВД по Санкт Петербургу и Ленинградской области, погибли не менее двух человек. Главный тренер сборной России по велоспорту на шоссе Иракли Абрамян заявил «Матч ТВ», что тренировку проводила региональная команда, ее члены и стали участниками ДТП.