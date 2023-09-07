В ДТП в Ленинградской области попали велогонщицы школы‑интерната «Олимпийский резерв»

В ДТП в Ленинградской области попали велогонщики школы‑интерната «Олимпийский резерв»
Участниками дорожно транспортного происшествия в Ленинградской области стали велогонщики школы интерната «Олимпийский резерв» города Сестрорецк.
В среду стало известно, что водитель КАМАЗа совершил наезд на группу велогонщиков и легковой автомобиль сопровождения на 60 м километре автотрассы «Скандинавия». По данным ГУ МВД по Санкт Петербургу и Ленинградской области, погибли не менее двух человек. Главный тренер сборной России по велоспорту на шоссе Иракли Абрамян заявил «Матч ТВ», что тренировку проводила региональная команда, ее члены и стали участниками ДТП.
— Да, этот инцидент имеет отношение к нашей школе, — сказал «Матч ТВ» директор школы интерната Вячеслав Ванжин.
«Торпедо» с большой долей вероятности расторгнет контракты с Самсоновым и Шляковым
«Для меня это обычная форма, летом мы проделывали очень большую работу» — Казакевич о победе в спринте на Кубке Содружества
Глава КДК РФС объяснил, почему действия Фернандеса после гола в матче с ЦСКА нельзя считать провокацией