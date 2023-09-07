Глава Федерации велоспорта России обвинил тренера в гибели спортсменов

Екимов о смертельном ДТП с велосипедистами: «Это вина тренера, абсолютно, потому что никто не разрешал группе выезжать на скоростную трассу с детьми 14-15 лет»
Глава Федерации велоспорта России выразил соболезнования после ДТП в Ленобласти.
Ранее сообщалось, что грузовик КАМАЗ протаранил группу велосипедистов на автотрассе «Скандинавия», погибли минимум два человека. Позже главный тренер сборной России по велоспорту Иракли Абрамян заявил, что жертвами аварии стали представители региональной команды.
«Это вина тренера, абсолютно, потому что, со слов директора школы, никто не разрешал этой группе выезжать на скоростную трассу с детьми 14-15 лет. Выражаем соболезнования от нашей федерации родным и близким тех девочек, которые погибли.
Я призываю к здравому смыслу всех тренеров, которые отвечают за подготовку гонщиков. Не выезжайте на скоростные магистрали от слова «совсем», – сказал президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов.
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Екимов о смертельном ДТП с велосипедистами: «Это вина тренера, абсолютно, потому что никто не разрешал группе выезжать на скоростную трассу с детьми 14-15 лет»
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