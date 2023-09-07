Глава Федерации велоспорта России обвинил тренера в гибели спортсменов

«Это вина тренера, абсолютно, потому что, со слов директора школы, никто не разрешал этой группе выезжать на скоростную трассу с детьми 14-15 лет. Выражаем соболезнования от нашей федерации родным и близким тех девочек, которые погибли.



Я призываю к здравому смыслу всех тренеров, которые отвечают за подготовку гонщиков. Не выезжайте на скоростные магистрали от слова «совсем», – сказал президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов.