В Госдуме взяли на контроль дело о ДТП, в котором погибли велосипедистки.

«Мы берем под контроль ситуацию с данным происшествием. Выражаем соболезнования пострадавшим и родственникам. Необходимо провести тщательное расследование, проверить, действительно ли тренер не имел разрешения на проведение тренировки.



Мы видим, что с наступлением теплого сезона количество велосипедистов на дорогах увеличилось. Необходимо обеспечивать безопасность их передвижения», – заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.