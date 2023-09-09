Сестры Аверины испытали себя в качестве чирлидерш

"Очень боюсь высоты, но согласилась, потому что предложили попробовать. Мне было интересно. Кажется, что я выглядела не слишком уверенной, больше повторять не буду. Дина была более спокойной, а я вся была сконцентрированной и старалась держаться хотя бы пальчиком", - заявила гимнастка.