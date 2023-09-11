«Здравомыслящим людям было и так понятно, что мы должны ехать на Олимпиаду. Я не раз говорил горящим головам таким, как Елена Вяльбе, что при возможности поехать нашим спортсменам на Олимпиаду, надо ехать. Если мы сможем безо всяких подписей поехать в нейтральном статусе, то нужно этот шанс использовать», — сказал Губерниев.