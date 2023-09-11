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Тренера года в США обвинили в сексуальных домогательствах

Тренера команды по американскому футболу университета штата Мичиган Мела Такера обвинили в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает ESPN со ссылкой на спортивного директора университета Алана Хэллера.

Тренера года в США обвинили в сексуальных домогательствах
© Соцсети

По информации источника, специалист был временно отстранен от работы на время расследования дела. Причиной стало то, что Бренда Трейси, управляющая компанией по улучшению осведомленности о сексуальных домогательствах, заявила, что Такер мастурбировал во время их телефонного разговора. Тренер опроверг информацию, сказав, что это происходило по обоюдному согласию.

В 2021 году Такер был признан лучшим тренером года по версии Big Ten Conference — старейшей студенческой спортивной конференции Дивизиона I Национальной ассоциации студенческого спорта.

В марте прокуратура Франции предъявила футболисту ПСЖ и сборной Марокко Ашрафу Хакими обвинение в изнасиловании. Адвокат Хакими назвал обвинения в отношении его клиента ложными и заявил, что спортсмен готов сотрудничать со следствием.