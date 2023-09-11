Валуев предложил российским спортсменам приехать на Олимпиаду, но не выступать

«Игнорировать Олимпиаду нельзя. Если спортсмены согласятся, можно выйти на «арену», но не выступать. Тем самым выразить несогласие со всей гадостью МОК и при этом не бойкотировать Олимпийские игры», — сказал Валуев «СЭ».