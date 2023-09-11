Валуев предложил российским спортсменам приехать на Олимпиаду, но не выступать
Депутат Государственной думы РФ Николай Валуев высказался о словах пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
«Игнорировать Олимпиаду нельзя. Если спортсмены согласятся, можно выйти на «арену», но не выступать. Тем самым выразить несогласие со всей гадостью МОК и при этом не бойкотировать Олимпийские игры», — сказал Валуев «СЭ».
Ранее Песков заявил, что россиянам стоит принять участие в Олимпиаде-2024, которая пройдет в Париже, как индивидуальным атлетам.
В конце января глава МОК Томас Бах выдвинул предложение о том, чтобы попытаться найти пути для допуска российских спортсменов до международных соревнований. Главным условием для этого должен стать нейтральный статус спортсменов.