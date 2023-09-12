Путин заявил о деградации олимпийского движения

Россия будет защищать своих спортсменов и создавать им альтернативные возможности. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

Путин отметил, что в следующем году будут проводиться Игры дружбы, а также соревнования в рамках БРИКС.

«Это будет соответствующим образом убивать сегодняшние международные структуры, надо их обновлять, еще и кадрово обновлять, поэтому это прискорбно, что это происходит», — сказал он.

Сам международный спорт и олимпийское движение деградируют, добавил глава государства. По мнению Путина, они не выполняют свою важнейшую функцию — объединять людей.